100 млрд тенге будут переданы на льготное автокредитование – Роман Скляр

Средства, более 200 млрд тенге, которые в свободных остатках находятся на счетах «Жасыл Даму», должны быть использованы во благо населения. Каким образом мы решили это сделать? 100 млрд тенге будут переданы на льготное автокредитование для покупки отечественного авто – под 4% годовых, нулевой первоначальный взнос и сроком на семь лет. Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр

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Для сравнения: в нынешней льготной программе 20% первоначальный взнос и 4% годовых сроком на семь лет.