13:45 23.02.2022
100 млрд тенге будут переданы на льготное автокредитование – Роман Скляр
Фото: Zakon.kz
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в эфире телеканала «Хабар24» озвучил условия новой программы автокредитования, передает корреспондент Zakon.kz.
Средства, более 200 млрд тенге, которые в свободных остатках находятся на счетах «Жасыл Даму», должны быть использованы во благо населения. Каким образом мы решили это сделать? 100 млрд тенге будут переданы на льготное автокредитование для покупки отечественного авто – под 4% годовых, нулевой первоначальный взнос и сроком на семь лет. Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр
Для сравнения: в нынешней льготной программе 20% первоначальный взнос и 4% годовых сроком на семь лет.
30 млрд тенге направим на обновление автобусного парка – необходимость давно назрела, но есть трудности, поскольку покупать автобус с определенной процентной ставкой для перевозчиков накладно. Поэтому принято решение по нулевой ставке сроком на семь лет продавать эти автобусы нашим перевозчикам.Роман Скляр