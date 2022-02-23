Ставка утильсбора на автотранспорт и сельхозтехнику будет снижена на 50%

Роман Скляр сообщил, что утильсбор – это косвенный экологический налог, который решает в первую очередь экологические проблемы, это стимулирующая мера для развития собственных производств.

Принято решение взвешенное – уровень стимулирования автомпрома позволяет нам снизить на 50% ставку на все виды автомобильного транспорта и производимые сельхозтехники. Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр

11 января президент Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть ставки утильсборов в Казахстане.

19 января вице-президент по коммуникациям «АвтоВаз» Сергей Громак заявил, что ставки утильсбора не влияют на цену автомобилей.

22 февраля министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил, что имевшиеся на счетах «Оператора РОП» порядка 220 млрд тенге переданы новому предприятию «Жасыл Даму».