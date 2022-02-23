Новое видео с Диким Арманом появилось в Сети

Видео предположительно снято во время январских событий в лобби одной из алматинских гостиниц.

На кадрах человек, похожий на Армана Джумагельдиева, приставил пистолет к голове неизвестного мужчины. После короткого разговора несколько парней, наблюдающих за беседой, стали наносить удары человеку, стоящему на коленях.

Напомним, 7 января в Алматы был задержан криминальный авторитет по кличке Дикий Арман. В МВД РК сообщили, что вместе с Джумагельдиевым также были задержаны пять членов его группировки.

При личном досмотре, а также в бронированном автомобиле, на котором передвигались он и его подельники, изъят арсенал огнестрельного оружия: полуавтоматические пистолеты разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие, газовая граната и военный бронежилет. Пресс-служба МВД РК

По предварительным данным, Дикий Арман прибыл в Казахстан из-за границы в декабре прошлого года и находился в Алматы в период трагических событий 5-6 января.