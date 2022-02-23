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16:05 23.02.2022

Боец из Казахстана стал чемпионом Украинской лиги Mahatch

Бокс Лига Махач Чемпион Фото: Instagram/mahatch.fc
Казахстанский боец Рафаиль Аббасов по прозвищу Метис, который выступает в весовой категории до 75 кг, выиграл чемпионский пояс Украинской промоушн лиги Mahatch, сообщает Zakon.kz.

Представитель актюбинской школы бокса в бою на голых кулаках победил хозяина ринга Сергея Алпыспаева. Финальная битва за титул чемпиона Mahatch держала в напряжении болельщиков все пять раундов и завершилась безоговорочным успехом Метиса – все судьи отдали свои баллы западноказахстанцу. 

Рафаиль стал первым казахстанцем, кому удалось завоевать чемпионский пояс в данной Лиге. Теперь в его послужном списке значатся цифры 4:0: четыре победы из четырех, три из них – нокаутом. Уроженец Актобе является мастером спорта РК по боксу.

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Куандык Шынасилов
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