16:05 23.02.2022
Боец из Казахстана стал чемпионом Украинской лиги Mahatch
Фото: Instagram/mahatch.fc
Казахстанский боец Рафаиль Аббасов по прозвищу Метис, который выступает в весовой категории до 75 кг, выиграл чемпионский пояс Украинской промоушн лиги Mahatch, сообщает Zakon.kz.
Представитель актюбинской школы бокса в бою на голых кулаках победил хозяина ринга Сергея Алпыспаева. Финальная битва за титул чемпиона Mahatch держала в напряжении болельщиков все пять раундов и завершилась безоговорочным успехом Метиса – все судьи отдали свои баллы западноказахстанцу.
Рафаиль стал первым казахстанцем, кому удалось завоевать чемпионский пояс в данной Лиге. Теперь в его послужном списке значатся цифры 4:0: четыре победы из четырех, три из них – нокаутом. Уроженец Актобе является мастером спорта РК по боксу.
Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.