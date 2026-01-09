#Казахстан в сравнении
Спорт

Топовый боец из Казахстана с разгромом дебютировал в российской лиге

Казахстанский боец смешанных единоборств Кайрат Ахметов , фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 02:59 Фото: Instagram/kairat__akhmetov
Казахстанский боец смешанных единоборств Кайрат Ахметов провел дебютный поединок в лиге Absolute Championship Akhmat (АСА), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, представитель Казахстана встретился с россиянином Мансуром Хатуевым по прозвищу "Малыш" (16-5) в Грозном на турнире АСА 198.

Поединок в легчайшем весе был напряженным. Оба бойца активно обменивались ударами и пытались контролировать ситуацию, но в итоге победу отдали казахстанцу раздельным решением судей.

В последний раз Ахметов выступал в ММА в мае 2023 года, победив австралийца Риса Макларена единогласным решением судей. После этого казахстанец провел два поединка по грэпплингу, оба из которых завершились его поражением.

Ранее мы сообщали о том, что легендарный бой Дмитрия Бивола может сорваться.

Аксинья Титова
