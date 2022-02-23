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17:09 23.02.2022

Третья ракетка мира напал на судью ATP

Теннис Скандал Мексика Фото: Instagram/alexzverev123
Немецкий теннисист Александр Зверев дисквалифицирован с крупного турнира ATP-500, который в эти дни проходит на кортах мексиканского Акапулько, сообщает Zakon.kz.

Один из лучших теннисистов планеты отличился неспортивным поведением во время и после матча 1/8 финала парного разряда на мексиканском турнире. Александр Зверев и его бразильский партнер Марсело Мело во встрече первого круга проиграли дуэту Ллойд Глaсспул/Харри Хелиоваара. После матча рассерженный Зверев не справился с эмоциями, нецензурно выразился и несколько раз ударил ракеткой судейскую вышку, где сидел арбитр данной игры.

Александр даже чуть не попал по ноге рефери, выражая свое недовольство неудовлетворительной работой судьи на вышке. Зверев также не сможет дальше выступать в одиночном разряде, где он должен был встретиться с соотечественником Петером Гоёвчиком.

Возможно, руководители ATP после завершения турнира в Акапулько или ранее применят более жесткие санкции в отношении Александра Зверева.

Куандык Шынасилов
Мексика
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