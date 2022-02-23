Третья ракетка мира напал на судью ATP
Один из лучших теннисистов планеты отличился неспортивным поведением во время и после матча 1/8 финала парного разряда на мексиканском турнире. Александр Зверев и его бразильский партнер Марсело Мело во встрече первого круга проиграли дуэту Ллойд Глaсспул/Харри Хелиоваара. После матча рассерженный Зверев не справился с эмоциями, нецензурно выразился и несколько раз ударил ракеткой судейскую вышку, где сидел арбитр данной игры.
— Open Your Eyes (@diputseruoy) February 23, 2022
Classy as always.. #zverev #Acapulco pic.twitter.com/ymJF4J3Zcd
Александр даже чуть не попал по ноге рефери, выражая свое недовольство неудовлетворительной работой судьи на вышке. Зверев также не сможет дальше выступать в одиночном разряде, где он должен был встретиться с соотечественником Петером Гоёвчиком.
Возможно, руководители ATP после завершения турнира в Акапулько или ранее применят более жесткие санкции в отношении Александра Зверева.