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Законодательство РК
16:40 23.02.2022

В Казахстане утвердили санэпидтребования к общепиту

санэпидтребования к общепиту Фото: Zakon.kz
Приказом министра здравоохранения от 17 февраля 2022 года утверждены Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания, сообщает Zakon.kz.

Санитарные правила содержат санитарно-эпидемиологические требования к:

  1. выбору земельного участка под строительство, проектированию, строительству новых, реконструкции, переоборудованию, перепланировке и расширению существующих объектов, ремонту, вводу в эксплуатацию и перепрофилированию объектов общественного питания;

  2. водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, освещению, вентиляции и кондиционированию;

  3. содержанию и эксплуатации помещений, зданий, сооружений и оборудования объектов общественного питания (в том числе объектов общественного питания, обслуживающих и изготавливающих для организованных коллективов);

  4. условиям производства, расфасовки, транспортировки, хранения, реализации и утилизации пищевой продукции (в том числе на объектах общественного питания при проведении кейтерингового обслуживания по организации общественного питания, на объектах общественного питания, обслуживающих, изготавливающих для организованных коллективов и на нестационарных объектах общественного питания быстрого обслуживания);

  5. сбору и хранению отходов потребления;

  6. осуществлению производственного контроля;

  7. условиям труда, бытового обслуживания, медицинскому обеспечению и гигиеническому обучению персонала;

  8. организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.

Подробности можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 5 марта 2022 года.

Лариса Черненко
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