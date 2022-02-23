В Казахстане утвердили санэпидтребования к общепиту

Санитарные правила содержат санитарно-эпидемиологические требования к:

выбору земельного участка под строительство, проектированию, строительству новых, реконструкции, переоборудованию, перепланировке и расширению существующих объектов, ремонту, вводу в эксплуатацию и перепрофилированию объектов общественного питания;

водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, освещению, вентиляции и кондиционированию;

содержанию и эксплуатации помещений, зданий, сооружений и оборудования объектов общественного питания (в том числе объектов общественного питания, обслуживающих и изготавливающих для организованных коллективов);

условиям производства, расфасовки, транспортировки, хранения, реализации и утилизации пищевой продукции (в том числе на объектах общественного питания при проведении кейтерингового обслуживания по организации общественного питания, на объектах общественного питания, обслуживающих, изготавливающих для организованных коллективов и на нестационарных объектах общественного питания быстрого обслуживания);

сбору и хранению отходов потребления;

осуществлению производственного контроля;

условиям труда, бытового обслуживания, медицинскому обеспечению и гигиеническому обучению персонала;