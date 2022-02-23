17:51 23.02.2022
Вопрос утилизационного сбора закрыт в Казахстане
Фото: pixabay
О снижении ставок утилизационного сбора вдвое сегодня было объявлено рабочей группой, в состав которой входили профильные министерства, заинтересованные ассоциации, общественники и сами потребители.
Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр.
Приведение функционирования системы утилизационного сбора в соответствии с международными стандартами поручил глава государства Касым-Жомарт Токаев в начале текущего года.
19 января РОП национализировали в АО «Жасыл даму».
8 февраля, выступая на расширенном заседании правительства, Токаев отметил, что размеры утильсбора будут пересмотрены, и обсуждением занимается рабочая группа.
Сегодня народ остался услышанным – эпопею с утилизационным сбором можно считать завершенной. Остальное – политика.