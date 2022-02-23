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19:20 23.02.2022

Еще одну авиабомбу нашли в Жамбылской области

Полицейский Фото: Zakon.kz
О находке в полицию сообщил 29-летний местный житель. Бомба была обнаружена в 15 километрах от села Акжар Байзакского района на территории бывшего военного полигона, передает Zakon.kz.

Обращение в Байзакский районный отдел полиции поступило 22 февраля, пишет Казинформ.

На место немедленно выехали саперы. Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области, найденный снаряд является осколочно-фугасной авиационной бомбой.

Ирина Мишура
Жамбылская область
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