19:20 23.02.2022
Еще одну авиабомбу нашли в Жамбылской области
Фото: Zakon.kz
О находке в полицию сообщил 29-летний местный житель. Бомба была обнаружена в 15 километрах от села Акжар Байзакского района на территории бывшего военного полигона, передает Zakon.kz.
Обращение в Байзакский районный отдел полиции поступило 22 февраля, пишет Казинформ.
На место немедленно выехали саперы. Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области, найденный снаряд является осколочно-фугасной авиационной бомбой.
Авиабомбу нашли в Жамбылской области
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