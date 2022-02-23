Еще одну авиабомбу нашли в Жамбылской области

Обращение в Байзакский районный отдел полиции поступило 22 февраля, пишет Казинформ.

На место немедленно выехали саперы. Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области, найденный снаряд является осколочно-фугасной авиационной бомбой.