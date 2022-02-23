Статью о казахстанской вакцине от коронавируса опубликовали в научном журнале

Новостью в Facebook поделился вирусолог, профессор Кайсар Табынов.

По его словам, процесс публикации исследований занял пять месяцев.

Здесь мы на модели мышей и хомяков показали не только высокую иммуногенность и протективную эффективность нашей субъединичной вакцины NARUVAX-C19, но и ее способность блокировать передачу вируса от вакцинированных зараженных животных к наивным (невакцинированным) животным. Кайсар Табынов

Вирусолог отметил, что к настоящему времени проведены и другие исследования на лабораторных животных.