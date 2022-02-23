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20:09 23.02.2022

Статью о казахстанской вакцине от коронавируса опубликовали в научном журнале

Вакцинация Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Материал об отечественной NARUVAX-C19 появился в британском научном журнале Nature, освещающем наиболее важных научные достижения в области исследования и разработки вакцин, передает Zakon.kz.

Новостью в Facebook поделился вирусолог, профессор Кайсар Табынов.

По его словам, процесс публикации исследований занял пять месяцев.

Здесь мы на модели мышей и хомяков показали не только высокую иммуногенность и протективную эффективность нашей субъединичной вакцины NARUVAX-C19, но и ее способность блокировать передачу вируса от вакцинированных зараженных животных к наивным (невакцинированным) животным.Кайсар Табынов

Вирусолог отметил, что к настоящему времени проведены и другие исследования на лабораторных животных.

Ирина Мишура
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