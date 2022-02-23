20:09 23.02.2022
Статью о казахстанской вакцине от коронавируса опубликовали в научном журнале
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Материал об отечественной NARUVAX-C19 появился в британском научном журнале Nature, освещающем наиболее важных научные достижения в области исследования и разработки вакцин, передает Zakon.kz.
Новостью в Facebook поделился вирусолог, профессор Кайсар Табынов.
По его словам, процесс публикации исследований занял пять месяцев.
Здесь мы на модели мышей и хомяков показали не только высокую иммуногенность и протективную эффективность нашей субъединичной вакцины NARUVAX-C19, но и ее способность блокировать передачу вируса от вакцинированных зараженных животных к наивным (невакцинированным) животным.Кайсар Табынов
Вирусолог отметил, что к настоящему времени проведены и другие исследования на лабораторных животных.