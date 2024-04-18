Казахстанские ученые все чаще публикуются в фейковых научных журналах

Депутат Сената Кайрат Тастекеев высказался о казахстанских ученых, публикующих свои научные работы в фейковых международных журналах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в 2023 году только 38% из более чем 1500 докторантов защитили диссертацию, лишь половина из них продолжили заниматься наукой, хотя на их подготовку были потрачены огромные средства.

"По мнению ученых, основной преградой для защиты докторской диссертации выступает требование о наличии опубликованных статей в международном рецензируемом научном журнале, входящем в базу Scopus. Эта норма существует с 2011 года, когда мы полностью отказались от старой традиционной системы докторантура-аспирантура и перешли на новую модель бакалавриат-докторантура", – сказал депутат Сената Кайрат Тастекеев.

По его словам, на сегодняшний день публикации в журналах международной базы Scopus превратились в своего рода бизнес, и многие журналы публикуют статьи казахстанских ученых за большие финансовые вознаграждения.

"При этом данные организации не дают никаких гарантий, что на момент опубликования статьи журнал не будет включен в международные базы. Это требование приводит также к проблеме роста статей, публикуемых казахстанскими авторами в фейковых научных журналах. К примеру, с 2018 по 2022 год за публикацию в таких журналах были признаны недействительными 2644 статьи", – отметил Кайрат Тастекеев.

Вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки тоже отметил, что уровень защиты диссертационных работ среди PhD-докторантов действительно на уровне 38%. Его дополнил и председатель Сената Маулен Ашимбаев.

"Наука в целом требует очень большой подготовки, больших исследований, поэтому к этому уровню нельзя снижать требования. Потому что мы видели до этого, что кандидаты и доктора, когда переходят в научную систему, ежедневно защищают сотни кандидатских, докторских диссертаций. Не секрет, что это была поверхностная, спонтанная работа. Поэтому мы должны держать уровень PhD", – озвучил Маулен Ашимбаев.

Ранее депутаты Сената одобрили поправки в закон по вопросам науки и образования.