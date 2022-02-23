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23:47 23.02.2022

Самолет Элтона Джона едва не разбился по пути в Нью-Йорк

Самолет едва не упал Фото: Instagram/eltonjohn
74-летний Элтон Джон чуть не разбился на своем частном самолете Bombardier Global Express по пути на концерт в Нью-Йорк, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, самолет попал в шторм Франклин, бушующий в Европе. На высоте 10 тысяч футов у самолета отказала гидравлическая система. Пилот был вынужден повернуть назад.

Самолет стоимостью около 90 миллионов долларов после возвращения смог приземлиться в аэропорту только с третьего раза. Посадку затрудняли порывы ветра, достигавшие 130 километров в час. По словам очевидцев, нос самолета задрался почти вертикально и он чуть не врезался в полосу. О том, что на борту находится Элтон Джон узнали местные жители и собрались у аэропорта. Здесь же дежурило большое количество пожарных и спасателей.

ЧП не помешало 74-летнему Элтону Джону пересесть на другой рейс до Нью-Йорка. Запланированный концерт состоится. Певец продолжает тур «Прощай дорога из желтого кирпича», который начался еще в 2018 году. Концертная программа состоит более чем из 300 выступлений по всему миру.

Константин Вноровский
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