Элтон Джон откровенно рассказал об утраченных органах

Культовый британский музыкант Элтон Джон на премьере своего документального фильма "Элтон Джон: Никогда не поздно" в Нью-Йорке пошутил, что от него "мало что осталось", сообщает Zakon.kz.

77-летний певец и композитор, выступая после показа документального фильма о его жизни, рассказал о своем пути к здоровью, отметив: "У меня нет миндалин, аденоидов или аппендикса. У меня нет простаты".

"У меня нет ни правого бедра, ни левого колена, ни правого колена. По сути, единственное, что у меня осталось, это мое левое бедро. Но я все еще здесь", – приводит его слова People.

Он также рассказал, что решил прекратить гастроли из-за возраста.

В августе 2023 года представитель Джона заверил, что Элтон Джон находится в "хорошем здравии" после того, как "поскользнулся" на своей вилле в Ницце. За пару лет до этого пятикратный обладатель Грэмми перенес свой тур с 2021 года на 2023-й после того, как "неловко упал на твердую поверхность", повредив бедро.

На протяжении многих лет Джон открыто рассказывал о своей семейной жизни и проблемах со здоровьем. 3 сентября, например, он сообщил в Instagram, что у него "ограниченное зрение" на один глаз из-за тяжелой глазной инфекции.