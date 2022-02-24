Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с признанием ДНР и ЛНР

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что это решение было необходимо на фоне эскалации ситуации в регионе.

Лидеры обменялись оценками ситуации в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик. Владимиром Путиным была подчеркнута объективная необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения. Реджеп Тайип Эрдоган привел свои известные взгляды на этот счет. Пресс-служба Кремля

Была затронута также тематика выработки долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации.

В данном контексте Владимир Путин выразил разочарование реакцией США и НАТО, которая свелась к попытке проигнорировать законные российские озабоченности и требования. Пресс-служба Кремля

В свою очередь, в канцелярии президента Турции сообщили, что Эрдоган в ходе переговоров указал на то, что всегда придавал особое значение тесному диалогу с Владимиром Путиным и намерен продолжать этот диалог.

По данным турецких СМИ, Реджеп Эрдоган указал в беседе с президентом России, что Турция «не одобряет шаги против территориальной целостности Украины». Тем не менее, турецкий лидер уверен, что военное противостояние не принесет пользы ни одной из сторон, поэтому призвал продолжать дипломатический диалог.

Ранее Эрдоган заявлял, что если сейчас его призовут «отказаться от России», то сделать это будет невозможно, так как у Турции сейчас «действительно продвинутые отношения» с РФ.