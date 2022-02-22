Эрдоган заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР неприемлемо

Мы считаем решение неприемлемым. Мы призываем стороны соблюдать здравый смысл и международное право. Президент Турции

По информации ТАСС, Эрдоган считает «позитивным подходом» предложение президента Украины Владимира Зеленского созвать заседание Совета Безопасности ООН при участии Украины, Германии и Турции.

Президент России принял решение признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он заявил в ходе своего обращения 21 февраля к россиянам.

Мировые политики резко отреагировали на признание Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.