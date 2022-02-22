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Законодательство РК
16:28 22.02.2022

Эрдоган заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР неприемлемо

Эрдоган, президент Турции Фото:facebook.com/RTErdogan
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал решение президента России Владимира Путина признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает Zakon.kz.
Мы считаем решение неприемлемым. Мы призываем стороны соблюдать здравый смысл и международное право. Президент Турции

По информации ТАСС, Эрдоган считает «позитивным подходом» предложение президента Украины Владимира Зеленского созвать заседание Совета Безопасности ООН при участии Украины, Германии и Турции.

Президент России принял решение признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он заявил в ходе своего обращения 21 февраля к россиянам.

Мировые политики резко отреагировали на признание Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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