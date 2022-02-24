Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
07:17 24.02.2022

Назван самый скорый прогноз «вторжения» России на Украину

столицы Киев Фото: pixabay
Блинкен дал самый скорый прогноз «вторжения» России в Украину, сообщает Zakon.kz/

Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, — возможно, уже до утра 24 февраля российские войска начнут «что-то похожее на полномасштабное вторжение» в Украину, Энтони Блинкен .

К сожалению, Россия расположила свои силы в крайней точке боевой готовности... Кажется, все готово для того, чтобы Россия могла вступить в бой», — ответил Блинкен на вопрос, есть ли основания опасаться вторжения РФ в Украину этой ночью.

При этом он выразил мнение, что «еще есть возможность избежать крупномасштабной агрессии».

Ранее Блинкен рассказал, что отменил запланированную на четверг встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым из-за «продвижения России на восток Украины».

Накануне в Пентагоне заявили, что Россия «снова готова напасть» на Украину. Американское оборонное ведомство также считает, что российские войска прибывают на подконтрольную ДНР и ЛНР территорию, но не выходят за пределы ее границ.

Данияр Кунафин
Украина
Ставка утильсбора на автотранспорт и сельхозтехнику будет снижена на 50%
23.02.2022
В МВД прокомментировали информацию об отставке Ерлана Тургумбаева
23.02.2022
Япония ввела санкции против России
23.02.2022
Криптовалютой пользоваться запрещено – ДУМК
23.02.2022
Небольшой суточный рост заражений COVID-19 выявили в Казахстане
23.02.2022
Главная Топ LIVE Все