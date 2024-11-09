Маск спрогнозировал скорый конец конфликта России и Украины

Илон Маск предрек скорый конец противостоянию России и Украины, комментируя сообщения СМИ о планах избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию военного конфликта, сообщает Zakon.kz.

Ранее ряд СМИ опубликовали информацию о том, что Трамп собирается создать 800-мильную демилитаризованную зону по линии фронта между РФ и Украиной, где разместятся британские и европейские войска.

"Скоро бессмысленные убийства прекратятся. Время для подстрекателей войны и спекулянтов истекло", – написал Маск в X, комментируя новость издания Newsweek.

🚨TRUMP’S PLAN: EUROPEAN TROOPS TO ENFORCE BUFFER ZONE BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE



Trump reportedly plans an 800-mile demilitarized zone between Russia and Ukraine, with British and European troops patrolling the area. Under the proposal, Russia would retain its territorial… pic.twitter.com/irWY0tPakw — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 8, 2024

8 ноября 2024 года американский судья отложил рассмотрение дела о подрыве выборов 2020 года, связанное с избранным в ноябре 2024 года президентом Дональдом Трампом.