Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Маск спрогнозировал скорый конец конфликта России и Украины

Илон Маск,, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 10:03 Фото: flickr
Илон Маск предрек скорый конец противостоянию России и Украины, комментируя сообщения СМИ о планах избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию военного конфликта, сообщает Zakon.kz.

Ранее ряд СМИ опубликовали информацию о том, что Трамп собирается создать 800-мильную демилитаризованную зону по линии фронта между РФ и Украиной, где разместятся британские и европейские войска.

"Скоро бессмысленные убийства прекратятся. Время для подстрекателей войны и спекулянтов истекло", – написал Маск в X, комментируя новость издания Newsweek.

8 ноября 2024 года американский судья отложил рассмотрение дела о подрыве выборов 2020 года, связанное с избранным в ноябре 2024 года президентом Дональдом Трампом.

Читайте также

медики, скорая помощь,
20 человек погибли во время взрыва на железнодорожной станции в Пакистане
СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка
Почти на 3000 лет хотят посадить в тюрьму экс-начальника Генштаба Гватемалы
Катар
Катар попросил лидеров ХАМАС покинуть страну
Андрей Дюсупов
Россия Ситуация в Украине Маск Илон Трамп Дональд 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы сменили гражданство, но не сдали паспорта РК, их выдворили, США, Россия
Бывшие казахстанцы прилетели из США и России в Алматы, но их не пустили в страну
Доберман
Пять самых мстительных пород собак: кого лучше не обижать
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Неутешительный прогноз погоды: во всех областях объявлено штормовое предупреждение
Какие породы кошек лучше не выпускать из дома на улицу
Какие породы кошек лучше не выпускать на улицу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: