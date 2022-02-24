Вирусолог рассказал о длительном постковидном синдроме

Восстановление организма после столкновения с коронавирусом может занять несколько лет. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, инфекционист Николай Малышев.

Мы только два года работаем с коронавирусом. И все больше новых свидетельств о том, что это может быть очень долгий процесс восстановления. В одних случаях оно происходит быстрее. Но люди, особенно пожилого возраста, или у которых значительные фоновые заболевания, восстанавливаются очень долго. Сейчас уже есть наблюдения, что два года прошло, а у них еще сохраняются нарушения. Это говорит о том, что лучше привиться, чем переболеть. Николай Малышев

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил ряд факторов, которые будут влиять на состояние иммунитета после коронавируса.

Все определяется характером, проявлениями и тяжестью постковидного синдрома. Чем тяжелее и разнообразнее эти проявления и если они затрагивают ключевые функции организма: сердечно-сосудистую, дыхательную или вызывают стойкие нарушения свертываемости крови, то тогда эффект заметен. Если это функциональные вещи: повышенная тревожность, вегетативные проявления, головные боли, туман в голове, то они менее влияют на иммунитет. Николай Крючков

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева ранее рассказала, как помочь организму восстановиться после перенесения штамма коронавируса «Омикрон». Для этого нужно спать 8-10 часов, много пить и постепенно наращивать физическую активность.