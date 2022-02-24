Небольшой спад заболеваемости КВИ зафиксирован в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 24 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 566 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 43,

в Алматы – 158,

в Шымкенте – 6,

в Акмолинской области – 28,

в Актюбинской области – 6,

в Алматинской области – 21,

в Атырауской области – 9,

в ВКО – 36,

в Жамбылской области – 11,

в ЗКО – 20,

в Карагандинской области – 47,

в Костанайской области – 44,

в Кызылординской области – 6,

в Мангистауской области – 15,

в Павлодарской области – 47,

в СКО – 68,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 300 730 случаев.

2566 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 119,

в Алматы – 405,

в Шымкенте – 426,

в Акмолинской области – 250,

в Актюбинской области – 79,

в Алматинской области – 222,

в Атырауской области – 44,

в ВКО – 22,

в Жамбылской области – 36,

в ЗКО – 102,

в Карагандинской области – 66,

в Костанайской области – 78,

в Кызылординской области – 11,

в Мангистауской области – 26,

в Павлодарской области – 488,

в СКО – 182,

в Туркестанской области – 10.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 261 996 человек.