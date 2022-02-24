Небольшой спад заболеваемости КВИ зафиксирован в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 24 февраля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 566 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 43,
в Алматы – 158,
в Шымкенте – 6,
в Акмолинской области – 28,
в Актюбинской области – 6,
в Алматинской области – 21,
в Атырауской области – 9,
в ВКО – 36,
в Жамбылской области – 11,
в ЗКО – 20,
в Карагандинской области – 47,
в Костанайской области – 44,
в Кызылординской области – 6,
в Мангистауской области – 15,
в Павлодарской области – 47,
в СКО – 68,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 300 730 случаев.
2566 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 119,
в Алматы – 405,
в Шымкенте – 426,
в Акмолинской области – 250,
в Актюбинской области – 79,
в Алматинской области – 222,
в Атырауской области – 44,
в ВКО – 22,
в Жамбылской области – 36,
в ЗКО – 102,
в Карагандинской области – 66,
в Костанайской области – 78,
в Кызылординской области – 11,
в Мангистауской области – 26,
в Павлодарской области – 488,
в СКО – 182,
в Туркестанской области – 10.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 261 996 человек.