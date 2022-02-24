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08:00 24.02.2022

Небольшой спад заболеваемости КВИ зафиксирован в Казахстане

КВИ Фото: pixabay
В стране за прошедшие сутки зарегистрировали на 32 заболевших меньше, чем днем ранее. Меньше всего заболевших выявили в Шымкенте, Туркестанской и Жамбылской областях, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 24 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 566 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 43,

  • в Алматы – 158,

  • в Шымкенте – 6,

  • в Акмолинской области – 28,

  • в Актюбинской области – 6,

  • в Алматинской области – 21,

  • в Атырауской области – 9,

  • в ВКО – 36,

  • в Жамбылской области – 11,

  • в ЗКО – 20,

  • в Карагандинской области – 47,

  • в Костанайской области – 44,

  • в Кызылординской области – 6,

  • в Мангистауской области – 15,

  • в Павлодарской области – 47,

  • в СКО – 68,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 300 730 случаев.

2566 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 119,

  • в Алматы – 405,

  • в Шымкенте – 426,

  • в Акмолинской области – 250,

  • в Актюбинской области – 79,

  • в Алматинской области – 222,

  • в Атырауской области – 44,

  • в ВКО – 22,

  • в Жамбылской области – 36,

  • в ЗКО – 102,

  • в Карагандинской области – 66,

  • в Костанайской области – 78,

  • в Кызылординской области – 11,

  • в Мангистауской области – 26,

  • в Павлодарской области – 488,

  • в СКО – 182,

  • в Туркестанской области – 10.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 261 996 человек.

Данияр Кунафин
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