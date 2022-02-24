«Манчестер Юнайтед» увозит ничью из Мадрида в матче ЛЧ

Поединок завершился боевой ничьей со счетом 1:1. В начале матча счет открыл форвард хозяев поля Жоау Феликс. За 10 минут до окончания игры гостей от поражения спас шведский нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга, который восстановил равновесие. «Матрасники» могли еще два раза отличиться в этом матче, но каждый раз англичан спасала штанга.

Ответная встреча «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» пройдет 15 марта.

Фото: Instagram/championsleague

В другом матче игрового дня лиссабонская «Бенфика» принимала у себя «Аякс» из Амстердама. В этом противостоянии также не определился победитель, встреча закончилась мирным исходом – 2:2. Первыми были огорчены местные фанаты футбола, заполнившие португальский стадион «Да Луш». Игрок амстердамцев Душан Тадич открыл счет в матче.

Далее снова отметились гости – Себастьен Аллер сравнял счет в игре, оформив автогол. Тот же Аллер вскоре снова забил, но уже в ворота соперника. Однако португальцы сумели избежать домашнего поражения. Спасительный гол на счету украинца Романа Яремчука.

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