"Манчестер Юнайтед" превзошел "Атлетик" в первом полуфинале Лиги Европы

Английский "Манчестер Юнайтед" победил испанский "Атлетик" в первом матче 1/2 финала Лиги Европы, сообщает Zakon.kz.

"Манчестер Юнайтед" со счетом 3:0 победил "Атлетик" в матче 1/2 Лиги Европы.

Встреча проходила на стадионе "Сан Мамес" в Бильбао и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Первый гол в этой игре забил Каземиро на 30-й минуте. На 35-й минуте защитник "Бильбао" Дани Вивиан получил красную карточку, а Бруну Фернандеш реализовал пенальти на 37-й минуте. Португалец оформил дубль на 45-й минуте и установил окончательный счет.

Ответная игра в этой паре состоится 8 мая на домашнем стадионе "Манчестер Юнайтед" – "Олд Траффорд".

29 апреля на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился первый матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались лондонский "Арсенал" и "ПСЖ".