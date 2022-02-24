Как реализуются полезные проекты при поддержке холдинга «Байтерек»

ТОО «Полимер Пласт Актау» занимается выпуском кисломолочных продуктов несколько месяцев. Для открытия производства был взят заем в банке – 160 млн тенге. По словам директора предприятия Ибрая Асхатжана, заем – под 15% годовых, 9% из которых оплачивает дочерняя организация холдинга «Байтерек» АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Для нас как для предпринимателей, как для начинающих производителей при нынешней сильной конкуренции это очень большая поддержка, потому что 9%, считай, за нас платит государство. На данный момент в нашей компании работают с учетом производства, технического и финансового отделов, сбыта около 40 человек. Наш завод работает уже на протяжении пяти месяцев, последние пару месяцев мы более-менее встали на ноги. Начинали мы с тонны продукции в сутки, на данный момент уже делаем 10 тонн в сутки. Было два-три наименования продукции, на сегодняшний день их уже около 10-12, – Ибрай Асхатжан.

Фото: ТОО «Полимер Пласт Актау»

Продукция выпускается под запатентованным брендом «Акмол» и вмещает в линейку биокефир, биойогурты с различными вкусами, сметану, творог, курт. В производстве используются дорогие закваски.

В ближайшее время планируем начать выпуск рассольных сыров, таких как брынза и «адыгейский». Уже разработали формулу в лаборатории – получилось хорошо. Сами изготовили специальные сырные ванны, – Ибрай Асхатжан.

Производство оснащено передовым техническим оборудованием и рассчитано на 20-40 тонн готовой продукции в сутки. «Акмол» обеспечивает «молочкой» всю Мангистаускую область.

В отличие от предыдущего предприятия, новичка в производстве, ТОО «Азурит» в Костанае занимается пошивом спецодежды, средств индивидуальной защиты, рабочей одежды и школьной формы уже более 20 лет. Завод регулярно участвует в конкурсах и ярмарках, узнаваем в регионе. По словам руководителя «Азурит» Светланы Шипилкиной, среди покупателей есть и представители весьма крупных компаний.

Фото: ТОО «Азурит»

Мы обладаем полным материально-техническим обеспечением для поддержания текущих объемов производства. Но для увеличения мощностей и ассортимента нужны деньги. Мы обратились в банк, где нам выдали две кредитных линии со ставкой вознаграждения 15% годовых, из которых 6% оплачиваем мы, а 9% годовых возместит государство. На недостающую сумму залога дочерняя организация «Байтерека» – «Даму» – предоставила свою гарантию. На заемные средства ТОО закупило швейное и вышивальное оборудование и пополнило оборотные средства, – Светлана Шипилкина.

Фото: ТОО «Азурит»

На данный момент предприятие начало отшивать спортивную форму для национальной борьбы қазақша күрес и обзавелось вышивальным станком по госпрограмме. Весной планируется старт строительства нового здания.

Отметим, что холдинг «Байтерек» в прошлом году через фонд «Даму» оказал поддержку 57,4 тыс. проектам субъектов МСБ, и общий объем поддержки составил порядка 2,2 трлн тенге.

Поддержка «Даму» стала доступнее и ближе после оцифровки мер господдержки. Так, доля онлайн-заявок от микро-малого, малого и среднего бизнеса по субсидированию составляет 97%, а по гарантированию – 98%.

Фонд располагает своей IT-экосистемой, включающей в себя электронный документооборот, CRM и BPM системы. Рассматривать заявки и принимать решения можно online, без использования бумажных носителей.

Отметим также, что 25 февраля в 15.00 на портале «Открытый диалог» электронного правительства состоится интернет-конференция, в ходе которой Управляющий директор холдинга «Байтерек» Арман Шамшин ответит на вопросы пользователей, касающихся мер поддержки малого и среднего бизнеса, оказываемых через дочернюю организацию – Фонд развития предпринимательства «Даму». Чтобы задать свой вопрос, пройдите по активной ссылке.