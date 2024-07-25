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Холдинг "Байтерек" инициировал экспериментальный проект для аграриев

Холдинг &quot;Байтерек&quot; инициировал экспериментальный проект для аграриев, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 17:30 Фото: Национальный холдинг "Байтерек"
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщает о запуске экспериментального проекта "Расщепление ставки вознаграждения".

Проект нацелен на поддержку фермеров растениеводов путем предоставления льготного финансирования, однако субсидирование ставки вознаграждения осуществляется не из государственных средств, а за счет поставщиков товаров.

В рамках пилотного проекта было профинансировано ТОО "FOODGRAIN", участника и заемщика кредитного товарищества "Карлыгаш" Костанайской области. Если эксперимент подтвердит свою эффективность, инструмент "Расщепление ставки вознаграждения" будет внедрен на промышленном уровне.

"Суть проекта заключается в следующем: фермеры получают финансирование по льготной ставке вознаграждения, но субсидии на эту ставку поступают от поставщиков товаров, с которыми они работают. Такой подход позволит значительно сократить нагрузку на государственный бюджет, сохраняя при этом доступность и привлекательность кредитных ресурсов для фермеров, эффективно решая проблему недофинансирования отрасли". Первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Нурболат Айдапкелов

Фермеры, заинтересованные в участии в проекте, могут обращаться в дочернюю организацию холдинга – АО "Аграрная кредитная корпорация", позвонив по телефону справочной службы: 5353.

Айсулу Омарова
Байтерек АПК 2024 год
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