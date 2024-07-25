Холдинг "Байтерек" инициировал экспериментальный проект для аграриев

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщает о запуске экспериментального проекта "Расщепление ставки вознаграждения".

Проект нацелен на поддержку фермеров растениеводов путем предоставления льготного финансирования, однако субсидирование ставки вознаграждения осуществляется не из государственных средств, а за счет поставщиков товаров.

В рамках пилотного проекта было профинансировано ТОО "FOODGRAIN", участника и заемщика кредитного товарищества "Карлыгаш" Костанайской области. Если эксперимент подтвердит свою эффективность, инструмент "Расщепление ставки вознаграждения" будет внедрен на промышленном уровне.

"Суть проекта заключается в следующем: фермеры получают финансирование по льготной ставке вознаграждения, но субсидии на эту ставку поступают от поставщиков товаров, с которыми они работают. Такой подход позволит значительно сократить нагрузку на государственный бюджет, сохраняя при этом доступность и привлекательность кредитных ресурсов для фермеров, эффективно решая проблему недофинансирования отрасли". Первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Нурболат Айдапкелов

Фермеры, заинтересованные в участии в проекте, могут обращаться в дочернюю организацию холдинга – АО "Аграрная кредитная корпорация", позвонив по телефону справочной службы: 5353.