10:32 24.02.2022
Генсек ООН призвал Путина вернуть войска в Россию
Фото: un.org
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш после заседания Совета Безопасности ООН призвал президента России Владимира Путина вернуть войска, передает Zakon.kz.
Как сообщает ТАСС, Генсек ООН выступил с утверждением, что специальная военная операция России по защите Донбасса нарушает принципы Устава ООН и не имеет никакого смысла.
Для меня очевидно, что эта война не имеет никакого смысла, она нарушает принципы устава (ООН. – Прим. ред.).Антониу Гутерриш
После заседания СБ ООН Гутерриш призвал Путина вернуть войска в Россию.
Конфликт на Украине должен остановиться немедленно.Антониу Гутерриш
24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в Донбассе.
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