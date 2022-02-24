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10:32 24.02.2022

Генсек ООН призвал Путина вернуть войска в Россию

Антониу Гутерриш, Владимир Путин, войска, Украина, вывод, призыв Фото: un.org
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш после заседания Совета Безопасности ООН призвал президента России Владимира Путина вернуть войска, передает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, Генсек ООН выступил с утверждением, что специальная военная операция России по защите Донбасса нарушает принципы Устава ООН и не имеет никакого смысла.

Для меня очевидно, что эта война не имеет никакого смысла, она нарушает принципы устава (ООН. – Прим. ред.).Антониу Гутерриш

После заседания СБ ООН Гутерриш призвал Путина вернуть войска в Россию.

Конфликт на Украине должен остановиться немедленно.Антониу Гутерриш

24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в Донбассе.

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