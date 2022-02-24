Генсек ООН призвал Путина вернуть войска в Россию

Как сообщает ТАСС, Генсек ООН выступил с утверждением, что специальная военная операция России по защите Донбасса нарушает принципы Устава ООН и не имеет никакого смысла.

Для меня очевидно, что эта война не имеет никакого смысла, она нарушает принципы устава (ООН. – Прим. ред.). Антониу Гутерриш

После заседания СБ ООН Гутерриш призвал Путина вернуть войска в Россию.

Конфликт на Украине должен остановиться немедленно. Антониу Гутерриш

24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в Донбассе.