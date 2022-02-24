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09:45 24.02.2022

Байден: Мир привлечет Россию к ответственности

сша, джо байден, россия, владимир путин, украина, ответственность Фото: Instagram/joebiden
Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом на действия России в отношении Украины, передает Zakon.kz.

Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в заявлении президента США.

Россия одна несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение. Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности.Джо Байден

Президент США заявил, что в четверг обратится к американцам с речью о дальнейших мерах, которые США примут в отношении РФ.

Также американский лидер заявил, что ночью будет следить за ситуацией вокруг Украины и продолжит регулярно получать сведения о происходящем.

США будут координировать свои действия по РФ с союзниками по НАТО для обеспечения единого ответа, сдерживающего агрессию против альянса.Джо Байден

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Динара Халдарова
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