09:45 24.02.2022
Байден: Мир привлечет Россию к ответственности
Фото: Instagram/joebiden
Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом на действия России в отношении Украины, передает Zakon.kz.
Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в заявлении президента США.
Россия одна несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение. Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности.Джо Байден
Президент США заявил, что в четверг обратится к американцам с речью о дальнейших мерах, которые США примут в отношении РФ.
Также американский лидер заявил, что ночью будет следить за ситуацией вокруг Украины и продолжит регулярно получать сведения о происходящем.
США будут координировать свои действия по РФ с союзниками по НАТО для обеспечения единого ответа, сдерживающего агрессию против альянса.Джо Байден
Ранее президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в Донбассе.