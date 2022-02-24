В Акмолинской области будут запущены 10 индустриальных проектов

По данным Управления внутренней политики, доля обрабатывающей промышленности достигла 25% в общей структуре экономики региона.

В этом году в рамках Карты поддержки предпринимательства запланирован запуск 10 проектов на 144,8 млрд тенге с созданием 1,9 тысячи рабочих мест.

Фото: Управление внутренней политики Акмолинской области

Наиболее крупными из них являются золотоизвлекательная фабрика мощностью переработки 5 млн тонн в год в Бурабайском районе, третья очередь Макинской птицефабрики мощностью 25 тысяч тонн в год и другие.

По словам руководителя Управления предпринимательства и туризма области Ербола Оспанова, драйвером экономической активности стал рост инвестиций.

Благодаря проектам ГПИИР, введенным с 2010 года, в области освоено производство новой продукции, ранее не выпускавшейся на территории области: железобетонные трубы, сферические подшипники, редкоземельные металлы, комплексные биоудобрения, безалкогольные напитки, мешки типа биг-бэг, цемент, сельскохозяйственная и коммунальная техника и т.д.. Руководитель областного ведомства

Напомним, что в прошлом году в регионе в рамках Карты индустриализации было введено в эксплуатацию 9 проектов с общим объемом инвестиций 790,1 млрд. На данных предприятиях создано 564 новых рабочих места.

В их числе такие проекты, как золотоизвлекательная фабрика мощностью переработки 5 млн тонн руды в год, птицефабрика мощностью 6 тысяч тонн в год, завод по выпуску керамического рядового кирпича мощностью 30 млн штук в год, две ветровые электростанции мощностью 25 МВт и мощностью 7 МВт, организация сборки тракторов мощностью до 700 единиц в год, фабрика по переработке картофеля, комплекс по производству колбасных изделий, комплекс по переработке кобыльего молока и изготовление кумыса.

Предприятиями, введенными в рамках Карты поддержки предпринимательства с начала реализации программы, за 2021 год произведено 55,1% из общего объема произведенной промышленной продукции, доля в обрабатывающей промышленности – 60,5%.

К слову, в целом в области с 2010 года реализовано более 110 проектов на 428,8 млрд тенге.