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Индустриальные проекты на 3 трлн тенге будут реализованы в Костанайской области

Казахстан Костанайская область промышленность развитие Кумар Аксакалов Фото: акимат Костанайской области
Аким Котанайской области Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК 24 ноября рассказал о планах по реализации в регионе индустриальных инвестиционных проектов, передает Zakon.kz.

Как отметил аким, ряд индустриальных проектов уже реализуются, другие – на стадии планирования.  

"На ближайшую перспективу в области сформирован пул из 47 проектов на сумму порядка 3 трлн тенге с созданием более 11 тыс. новых рабочих мест. По итогам 2023 года ожидаем, что валовый объем обрабатывающей промышленности вырастет на 10-15%".Кумар Аксакалов

Аким сообщил, что в области планируется строительство завода по производству горячебрикетированного железа – нового вида металлизированного сырья с содержанием железа более 90%. По итогам реализации данного проекта налоговые отчисления в бюджет составят порядка 60,0 млрд. тенге ежегодно, будет создано 1 000 рабочих мест.

В целях обеспечения сопутствующей инфраструктурой, планируем строительства транспортно-логистического комплекса "сухой порт". Сумма инвестиций по этому проекту порядка 37 млрд тенге, будет создано 350 рабочих мест. Положительным эффектом от реализации проекта станет создание международного транспортно-логистического хаба, а также ежегодные поступления в бюджет в размере 3,5 млрд тенге.

 "Вблизи Аркалыка на месторождении Маятас ведутся геологоразведочные работы для определения запасов твердых полезных ископаемых. В дальнейшем, если запасы будут подтверждены, планируется построить горно-обогатительный комбинат стоимостью порядка 315 млрд. тенге. В результате реализации налоговые поступления в бюджет могут составить порядка 37 млрд тенге".Кумар Аксакалов

Еще один перспективный проект, по словам акима, это сталеплавильный завод в Костанае, мощностью 1 млн тонн продукции, с созданием 600 новых постоянных рабочих мест. На заводе будут выпускаться новые виды продукции, способствующие импортозамещению – катанка, проволока и другие металлические изделия.

"Во исполнение поручения президента Касым-Жомарт Токаева об увеличении доли возобновляемых и альтернативных источников энергии, в регионе в следующем году планируется строительство газопоршневой электростанции мощностью 40 МВт, инвестиции по проекту – 20,1 млрд тенге.  А также намечено строительство первой в области солнечной электростанции мощностью 22 МВт, объем инвестиций  – 13,4 млрд тенге. До конца текущего года мы запускаем ветровую электростанцию мощностью 48 МВт, стоимостью порядка 24 млрд тенге вблизи города Аркалыка".  Кумар Аксакалов

Как уточнил аким области, ввод перечисленных объектов в эксплуатацию увеличит выработку собственной электроэнергии области на 110 МВт (с 343 МВт до 453 МВт) или на 32%. Внедрение возобновляемых источников энергии окажет положительное воздействие на повышение уровня надежности энергообеспечения, будут сокращены выбросы углекислого газа в окружающую среду, а также созданы новые рабочие места.

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