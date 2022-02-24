С любовью к спорту: Parimatch Foundation открыл секцию футбола в Айнабулаке

В группе уже занимаются 20 детей от 4 до 15 лет из многодетных, неполных семей и тех, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Фото: Parimatch/Михаил Васильев

Открывая новые секции, мы расширяем границы возможностей для детей, которые по тем или иным причинам не могут заниматься спортом. Каждый ребенок, независимо от обстоятельств, должен иметь доступ к разностороннему развитию и здоровому образу жизни. Мы искренне верим ー в этой школе вырастут настоящие чемпионы, достойные представлять нашу страну. Виктория Андреева, официальный представитель фонда в Казахстане

Фото: Parimatch/Михаил Васильев

Благотворительная помощь включает в себя новые мячи, манишки и прочий инвентарь для тренировок, форму для игроков и тренеров. Кроме того, фонд оплатит участие детей в 18 городских соревнованиях и трех выездных. Также юные спортсмены получат медицинское обследование и витамины. Общая сумма помощи составит 1,5 млн тенге.

Фото: Parimatch/Михаил Васильев

В нашей школе занимается много детей из малообеспеченных и неполных семей. Мы уделяем время каждому, стараемся максимально раскрыть их потенциал. К сожалению, не у всех есть доступ к спортивным секциям, слишком далеко или дорого. Теперь с помощью Parimatch Foundation мы сможем развивать новую команду и принимать еще больше талантливой молодежи. Это внушает надежду на будущее казахстанского спорта. Тимур Усембаев, руководитель спортивной школы

На открытии детям вручили подарки, а свое слово напутствия сказал боец ММА Георгий Кичигин.

Фото: Parimatch/Михаил Васильев

Это не первая подобная акция для Parimatch Foundation в рамках программы «Спортивный наставник». В 2021 году фонд открыл футбольные и баскетбольные секции в детском доме Шымкента и секцию по голболу в интернате для детей им. Островского. Также фонд регулярно организовывает поездки на спортивные мероприятия, где подопечные программы имеют возможность не только посмотреть матч, но и познакомиться с профессиональными спортсменами лично.

«Спортивный наставник» — программа международного благотворительного фонда Parimatch Foundation, которая помогает детям, независимо от их жизненных обстоятельств, развивать уверенность, а также физические и социальные навыки с помощью спорта. Спортивные упражнения используются как инструмент, благодаря которому детям помогают развить такие качества, как дисциплина, уверенность в себе и умение работать в команде. Проект демонстрирует веру в детей и в то, что благодаря их усилиям все получится.

Parimatch Foundation — международный благотворительный фонд, созданный в 2019 году. Миссия фонда — улучшить здоровье и благополучие общества, предоставляя детям равные возможности и доступ к занятиям спортом и обучению.