"Ирина Кайратовна" восхитилась олимпийскими нарядами сборной Монголии

Олимпийская форма сборной Монголии вызвала восторг у музыкантов группы "Ирина Кайратовна", сообщает Zakon.kz.

Началось с того, что 22 января Олимпийский комитет Монголии официально представил церемониальные и повседневные наряды, которые будут носить члены сборной на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине.

"Эта коллекция не просто сочетает традиционную одежду с современным дизайном, а призвана возродить древнюю монгольскую культуру одежды – неотъемлемую часть нашей великой истории и культурного наследия – в современном мире и представить её на мировой арене. Вдохновленные одеждой Великой Монгольской империи XIII–XV веков, одного из самых могущественных периодов в истории нашей страны, модели сохраняют основные традиционные элементы, такие как функциональный разрез на юбке, обеспечивающий свободу движений, высокий воротник, защищающий от ветра и холода, и полностью закрытая, перекрывающаяся передняя часть, символизирующая тепло и единство", – говорится в описании коллекции.

Далее в описании говорится, что при создании коллекции мастера использовали изысканный монгольский кашемир с шелковой отделкой, а также вышили традиционными мотивами рога. По мнению авторов коллекции, это придает одежде утонченный церемониальный характер.

Повседневные комплекты также сшиты из высококачественного кашемира, вдохновленные горнолыжными свитерами, уходящими корнями в западную горную культуру, и обогащенные мотивами монгольской юрты и кочевого образа жизни.

"С помощью этих моделей мы с гордостью представляем мировой спортивной арене стойкость, мудрость и воинственный дух, закаленные за тысячи лет монголами, которые пережили вечные зимы в высокогорьях Центральной Азии. То, что мы несли через зиму, мы несем миру", – подытожили развернутое описание авторы коллекций.

В этот же день музыканты группы "Ирина Кайратовна" отреагировали на представленную коллекцию и рассказали, что уже не один год с коллегами поднимают вопрос о том, что это очень важно, как выглядят наши спортсмены, и уже неоднократно предлагали концепты для коллаборации с креативными индустриями и спортом.

"Очень хочется верить, однажды нас услышат", – отметили музыканты.

