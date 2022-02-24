Когда в Казахстане заработают новые ставки утильсбора

Дедлайн – к 1 мая. Но это максимум, скорее всего, сможем еще быстрее сделать. Возможно, к середине или даже началу апреля. Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев

По словам директора Департамента государственной политики в управлении отходами Минэкологии Мансура Ошурбаева, необходимо выдержать все процессуальные нормы. И для начала внести изменения в приказ методики расчета утилизационного платежа.

Со вчерашнего дня эта работа ведется. Дату конкретную я вам сказать не смогу. Однако вопрос стоит очень остро, и все понимают, что его необходимо решать в скором времени. Я думаю, что со стороны госорганов и ряда экспертиз, в том числе антикоррупционной и научной, мы получим все заключения, все согласования заинтересованных госорганов. После этого внесем на регистрацию в Министерство юстиции. То есть в ближайшем будущем, надеюсь, данные ставки будут утверждены. Директор Департамента государственной политики в управлении отходами Минэкологии Мансур Ошурбаев

Напомним, 11 января на заседании в Мажилисе президент Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть ставки утилизационных сборов в Казахстане.