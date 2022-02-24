11:30 24.02.2022
Когда в Казахстане заработают новые ставки утильсбора
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23 февраля стало известно, что ставки утилизационного сбора на автотранспорт и сельхозтехнику будут снижены на 50%. В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана рассказали, когда утвердят новые ставки, передает корреспондент Zakon.kz.
Дедлайн – к 1 мая. Но это максимум, скорее всего, сможем еще быстрее сделать. Возможно, к середине или даже началу апреля.Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев
По словам директора Департамента государственной политики в управлении отходами Минэкологии Мансура Ошурбаева, необходимо выдержать все процессуальные нормы. И для начала внести изменения в приказ методики расчета утилизационного платежа.
Со вчерашнего дня эта работа ведется. Дату конкретную я вам сказать не смогу. Однако вопрос стоит очень остро, и все понимают, что его необходимо решать в скором времени. Я думаю, что со стороны госорганов и ряда экспертиз, в том числе антикоррупционной и научной, мы получим все заключения, все согласования заинтересованных госорганов. После этого внесем на регистрацию в Министерство юстиции. То есть в ближайшем будущем, надеюсь, данные ставки будут утверждены.Директор Департамента государственной политики в управлении отходами Минэкологии Мансур Ошурбаев
Напомним, 11 января на заседании в Мажилисе президент Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть ставки утилизационных сборов в Казахстане.