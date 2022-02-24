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11:29 24.02.2022

Казахстанские авиакомпании предупредили о запрете полетов над территорией Украины

самолет Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Авиакомпаниям Казахстана направлены указания о запрете полетов над воздушным пространством Украины, передает Zakon.kz.
В связи с высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации на территории Украины и опубликованными NOTAM о запрете выполнения полетов над территорией гг. Днепр, Львов, Симферополь, Одесса, Киев и в других регионах, связанных с военными действиями, полеты на/над территорию Украины всем отечественным авиакомпаниям запрещаются. Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК

Авиационной администрацией Казахстана направлены соответствующие указания (радиограммы) в авиакомпании Казахстана, выполняющие регулярные, грузовые и чартерные авиаперевозки, о запрете гражданским воздушным судам всех полетов на территорию Украины и над ее воздушным пространством до стабилизации текущей обстановки.

Анастасия Стативкина
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