Казахстанские авиакомпании предупредили о запрете полетов над территорией Украины

В связи с высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации на территории Украины и опубликованными NOTAM о запрете выполнения полетов над территорией гг. Днепр, Львов, Симферополь, Одесса, Киев и в других регионах, связанных с военными действиями, полеты на/над территорию Украины всем отечественным авиакомпаниям запрещаются. Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК

Авиационной администрацией Казахстана направлены соответствующие указания (радиограммы) в авиакомпании Казахстана, выполняющие регулярные, грузовые и чартерные авиаперевозки, о запрете гражданским воздушным судам всех полетов на территорию Украины и над ее воздушным пространством до стабилизации текущей обстановки.