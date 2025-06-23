В КГА ответили на слухи о полетах казахстанской авиакомпании над Ираном

В социальных сетях распространились фейковые сообщения о том, что одна из казахстанских авиакомпаний продолжила полеты в Иран, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке и запрет полетов в данном воздушном пространстве, сообщает Zakon.kz.

В Комитете гражданской авиации назвали данную информацию фейком, напомнив, что с 13 июня 2025 года в связи с высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации по причине сложившейся ситуации на Ближнем Востоке, Авиационной администрацией Казахстана запрещено казахстанским авиакомпаниям использование воздушного пространства 6 стран: Ирана, Израиля, Ирака, Иордании, Сирии и Ливана.

"В связи с этим, авиакомпании, выполняющие пассажирские перевозки на Ближний Восток, не осуществляют свои рейсы в воздушном пространстве данных стран и совершают перелет в обход", – подчеркнули в КГА.

Также, в сообщении комитета содержится информация о том, что 17 июня текущего года авиакомпания SCAT выполнила рейс по маршруту Ашхабад-Астана для вывоза 89 казахстанцев из Ирана. Рейс был выполнен в полном соответствии с действующими ограничениями.

Об отмене рейсов на Ближний Восток в Air Astana впервые заявили 22 июня 2025 года.

Ранее в МИД РК рассказали, ожидают ли поток беженцев из Ирана в Казахстан.

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