В полуфинале АТР Acapulco может повториться финал AusOpen-2022

Россиянин и испанец, возможно, уже 25 февраля смогут встретиться в полуфинале, если обыграют своих соперников в третьем круге мексиканского чемпионата. Болельщики тенниса в предвкушении этого поединка. Если матч состоится, то это будет повторение финала недавнего Открытого первенства Австралии, где победителем стал Рафаэль Надаль.

А пока оба теннисиста без особых проблем подошли к четвертьфиналу.

Медведев в стартовых кругах победил Бенуа Пэра и Пабло Андухара. За выход в полуфинал его ждет японец Ёсихито Нисиока.

Чемпион AusOpen-2022 в свою очередь не имел проблем во встрече с американцами Денисом Кудлой и Стефаном Козловым. В третьем круге он сыграет еще с одним теннисистом из США – Томми Полом.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +300% к первому пополнению.