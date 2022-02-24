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12:02 24.02.2022

В полуфинале АТР Acapulco может повториться финал AusOpen-2022

Полуфинал Акапулько-2022 Фото: Instagram/atptour
На турнире ATP-500 в мексиканском Акапулько завершились матчи второго круга в одиночном разряде. Одни из главных фаворитов данных соревнований – Даниил Медведев и Рафаэль Надаль – успешно прошли в четвертьфинал, сообщает Zakon.kz.

Россиянин и испанец, возможно, уже 25 февраля смогут встретиться в полуфинале, если обыграют своих соперников в третьем круге мексиканского чемпионата. Болельщики тенниса в предвкушении этого поединка. Если матч состоится, то это будет повторение финала недавнего Открытого первенства Австралии, где победителем стал Рафаэль Надаль.

А пока оба теннисиста без особых проблем подошли к четвертьфиналу.

Медведев в стартовых кругах победил Бенуа Пэра и Пабло Андухара. За выход в полуфинал его ждет японец Ёсихито Нисиока.

Чемпион AusOpen-2022 в свою очередь не имел проблем во встрече с американцами Денисом Кудлой и Стефаном Козловым. В третьем круге он сыграет еще с одним теннисистом из США – Томми Полом.

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