Определился соперник Александра Бублика по финалу турнира АТР-500 в Дубае

Главный фаворит турнира в Дубае потерпел поражение со счетом 5:7, 3:6. Даниил Медведев был первым сеянным в основной сетке состязаний.

Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут. За это время россиянин выполнил шесть эйсов, реализовал один брейк-пойнт из восьми и допустил четыре двойные ошибки. На счету Уго Умбера – четыре подачи навылет и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Таким образом, в финале "пятисотника" в Дубае Уго Умбер поспорит за главный трофей с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом, который в полуфинале одержал победу над россиянином Андреем Рублёвым.

Find bound in his Dubai debut 🙌@HumbertUgo knocks out the defending champ 7-5 6-3.@DDFTennis | #DDFTennis pic.twitter.com/aNlS8GMHvy