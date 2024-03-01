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Определился соперник Александра Бублика по финалу турнира АТР-500 в Дубае

Определился соперник Александра Бублика по финалу турнира АТР-500 в Дубае Фото: АТР
На турнире ATP-500 в Дубае (ОАЭ) завершился второй полуфинальный матч в одиночном разряде. Действующий чемпион этого соревнования россиянин Даниил Медведев (№4 АТР) сенсационно проиграл французу Уго Умберу (№18 АТР), сообщает Zakon.kz.

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Главный фаворит турнира в Дубае потерпел поражение со счетом 5:7, 3:6. Даниил Медведев был первым сеянным в основной сетке состязаний.

Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут. За это время россиянин выполнил шесть эйсов, реализовал один брейк-пойнт из восьми и допустил четыре двойные ошибки. На счету Уго Умбера – четыре подачи навылет и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Таким образом, в финале "пятисотника" в Дубае Уго Умбер поспорит за главный трофей с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом, который в полуфинале одержал победу над россиянином Андреем Рублёвым.

Ранее Александр Бублик прокомментировал дисквалификацию Андрея Рублёва в 1/2 финала.

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Бублик Александр Дубай
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