Клеопатра была египтянкой, Нерон поджег Рим, Наполеон был коротышкой – ложные факты

История – наука довольно капризная, которая допускает неточности, несостыковки, осмотрительные заявления ввиду того, что проводить исследования по всей истории человечества – дело весьма сложное. Однако, непростительным является искажение реальных фактов по личным соображениям. Ложные исторические факты:

Салемских ведьм сожгли на костре. Суд над салемскими ведьмами 1692 года был самым громким делом и печально известным инцидентом, который противоречит человеческой морали. Доподлинно неизвестно откуда взялось убеждение, что салемских ведьм сожгли на костре, но на самом же деле большинство женщин были повешены, одну – забили камнями, а некоторые умерли в тюрьме.

Христофор Колумб открыл Америку. Многие люди свято верят в то, что Колумб открыл Америку, но на самом деле путешественник побывал лишь на карибских островах. Исследования Колумба в действительности стали толчком к дальнейшим экспедициям в Америку. Сам же Колумб никогда не утверждал, что открыл Америку, а свято верил в то, что нашел морской путь в Азию. Потому Южная и Северная Америка были названы в честь Америго Веспуччи, который доказал, что открытые Колумбом земли – это Новый Свет.

Великий пожар в Лондоне не остановил распространение чумы. Конец эпидемии чумы часто связывают с пожаром в Лондоне, который начался в 1665 году. Предполагается, что огонь уничтожил антисанитарные трущобы, где находились грызуны, которые переносили чуму. На самом же деле, пожар охватил центр города, а не трущобы. Скорее всего, эти два важных события просто совпали по времени.

Клеопатра была египтянкой. Клеопатра VII Филопатор – последняя царица Египта, которая была македонско-греческого происхождения. Она стала первым в истории членом царской семьи, которая выучила родной язык правящей верхушки. Царица была потомком династии Птолемеев, которая взяла под контроль Египет в 323 г. до н.э. Кроме того, сама Клеопатра создала образ истинной египтянки, так как хотела сделать свое царствование более законным. А также она выдавала себя за носителя духа богини Исиды.

Наполеон был коротышкой. Считается, что император Франции Наполеон Бонапарт был очень низкого роста. По современным меркам Наполеон действительно был невысоким – его рост составлял 170 см. Но на самом же деле, для Франции того времени рост Наполеона считался выше среднего – средний рост французских мужчин того времени был 165 см.).