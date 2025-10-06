Что предсказывала гадалка Наполеона о будущем

Прорицательница и гадалка Мария Ленорман, жившая в XVIII-XIX веках, приобрела огромную известность во Франции как ясновидящая и консультантка многих влиятельных людей своего времени, сообщает Zakon.kz.

Прямых доказательств, что Мария Ленорман лично гадала Наполеону Бонапарту, нет. Однако она предсказывала судьбу Жозефины Богарне – супруги Наполеона. Именно это стало основой ее репутации.

Существуют легенды, что ее предсказания касались и самого Наполеона, в том числе его падения.

В 1808 году Ленорман была выслана из Франции (за предсказание разгрома французской армии в России) и вернулась в Париж только после отречения Наполеона. Чтобы узнать свое будущее, к ней приходили такие известные люди своего времени, как Джоаккино Россини, Луи-Филипп, Оноре де Бальзак.

Астролог Марианна Басс собрала предсказания Ленорман о будущем.

Эпоха знаний и духовных практик

Ленорман якобы говорила, что человечество пройдет через время, когда "тайное станет явным" и многие будут обращаться к мистике, эзотерике и внутренним практикам. В XXI веке действительно можно наблюдать прогрессирующий интерес к йоге, астрологии, Таро и осознанности.

Расцвет женской энергии

Ей приписывают мысль о том, что будущее принадлежит женщинам, которые обретут силу не только в семье, но и в духовной сфере. Ленорман предсказывала: "Женщина будет сидеть на троне знаний и поведет за собой народы".

Рост знаний

Ленорман утверждала: "На землю снизойдут книги, которые будут открываться в воздухе, и знания станут доступны каждому". Современные исследователи связывают эту фразу с появлением интернета и электронных устройств для чтения.

Изменение природы

Среди ее видений встречается упоминание: "Вода уйдет туда, где ее никогда не было, и человек научится управлять стихиями". Эти слова относят к экологическим изменениям, глобальному потеплению и современным технологиям, связанным с климатом и природой.

Карты будущего

Отдельно стоит упомянуть знаменитые "карты Ленорман", созданные по ее системе гадания. Считается, что сама мадам говорила: "Через мои карты люди будут смотреть в будущее, когда меня не станет". Сегодня ее колоды остаются одними из самых популярных инструментов гадания в мире.

Влияние "стеклянных зеркал"

Ленорман говорила о том, что "люди будут видеть друг друга в стеклянных окнах и разговаривать на расстоянии". Эти слова часто связывают с современными технологиями: телефонами, компьютерами, видеосвязью.

Материал по теме Урожайная Луна в опасном суперлунии: время перемен и опасностей для каждого

Ранее экстрасенс, звезда и победительница "Битвы экстрасенсов" Виктория Райдос перечислила фразы, которые, по ее мнению, программируют несчастье.