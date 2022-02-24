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Законодательство РК
11:59 24.02.2022

О направлении казахстанских миротворцев в Украину высказался спикер Сената

комментарий спикера Сената о миротворцах Фото: пресс-служба МО РК
В кулуарах Сената Парламента РК спикер палаты Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос по поводу возможной отправки казахстанских миротворцев для участия в военных действиях в Украине, передает корреспондент Zakon.kz.
В этой ситуации мы должны исходить из следующего: Казахстан является членом организации Договора о коллективной безопасности – ОДКБ. В связи с этим возникает вопрос: возможно ли направление казахстанских миротворцев в зону конфликта? Здесь позиция наша тоже однозначная. В соответствии с Уставом Объединенных Наций и в соответствии с другими документами Казахстан за пределы стран ОДКБ может направлять наших миротворцев только в соответствии с мандатом ООН. Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев

По его словам, в соответствии с уставом ОДКБ миротворческие силы и войска стран организации могут применяться только на территории стран-участниц.

Зона конфликта не входит в территорию стран участниц, поэтому мы не имеем (права. – Прим.) в соответствии с этими договорами, в соответствии с ратифицированными соглашениями направлять миротворцев в рамках ОДКБ в зону конфликта. Но если какая-то ситуация возникает и на уровне ООН принимается решение в рамках мандата ООН, Казахстан может направлять миротворцев в любую точку мира, если на это будет решение. Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев

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