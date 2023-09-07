Спикер Сената высказался о новом составе правительства

Спикер Сената Маулен Ашимбаев в кулуарах Палаты 7 сентября 2023 года высказался о новом составе правительства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Маулена Ашимбаева, этот состав является сильным.

"Как вы видите, пришли новые люди в правительство, выросли определенные кадры, которые себя хорошо показывали на предыдущих позициях. Также мы видим, что ряд руководителей пришли из регионов, и это, в целом, очень важная тенденция. Я считаю, что этот состав правительства позволит решить те задачи по экономической реформе, которые поставлены главой государства в Послании. Мы будем работать вместе с правительством, мы будем сами инициировать законопроекты, не дожидаясь, пока те или иные нормы будут подготовлены правительством", – заверил спикер Сената.

При этом отставку одних и назначение других он назвал законным процессом.

"Они все молодые. Мы верим, что они еще внесут вклад в развитие государства. Когда из госслужбы уходят люди, они сами, их родственники и общество не должны воспринимать это как трагедию. В демократических странах это повседневный процесс. Они могут пойти работать в неправительственные организации, общественные организации или в бизнес, если у них имеются навыки. Есть много способов работать во благо родины, не только сидеть в должности министром", – резюмировал Маулен Ашимбаев.

1 сентября 2023 года в Казахстане было создано новое Министерство экологии и природных ресурсов путем выделения из него Министерства водных ресурсов и ирригации.

Ознаменовались эти дни и кадровыми перестановками. Были назначены министры и акимы.

Кадровые назначения произошли и в Администрации президента.