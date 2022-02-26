Алименты в Казахстане — как бороться со злостными должниками

Глава учебного центра Республиканской палаты частных судебных исполнителей Айдос Иманбаев работает в этой сфере 16 лет, комплексно занимается проблемами взыскания алиментов. Исходя из практики, частные судебные исполнители отмечают, что алименты не платят по разным причинам: от нежелания признавать детей до отсутствия работы.

Алименты должны выплачиваться ежемесячно, их размер зависит от количества детей. Так, на одного ребенка – 25% от заработной платы, на двух – 33%, на трех и более детей – 50%.

Согласно данным Минюста, в 2019 году в республике было 270 924 исполнительных производства по вопросам алиментов (13 011 проблемных), в 2020-м — 264 754 (16 155 проблемных), с начала 2021-го их количество – 284 447 (16 712 проблемных).

Наибольшее количество плательщиков алиментов приходится на: город Нур-Султан – 13 848 (3571 проблемных), Алматинскую область — 20 131 (676 проблемных), Карагандинскую область — 23 265 или (1642 проблемных), Восточно-Казахстанскую область — 20 138 (1682 проблемных) и Туркестанскую область — 18 663 (558 проблемных).

Ежегодно 7% дел от всех алиментных производств являются проблемными, где должники не имеют доходов и имущества, на которое возможно обратить взыскание. С 2017 года действует совместный приказ Минтруда и Минюста о взаимодействии органов занятости и судоисполнителей. В 2019 году трудоустроен 1991 должник, в 2020-м – 1559, в 2021 году – 2224 должника.

Это не такая работа, как, например, подметать улицы и так далее. Должникам официально предлагают вакансии. В уполномоченном органе есть вся информация о вакансиях на разные позиции. Человек приходит, ему подбирают работу, если устраивает заработная плата, то человек уже работает по договору, а на работе в свою очередь удерживают с зарплаты определенную сумму. В результате должник работает, алименты удерживают и так снимают проблему. Глава учебного центра Республиканской палаты ЧСИ Айдос Иманбаев

При этом эксперт отмечает, что способ оказался не таким эффективным, как ожидалось. Если должник отказывается от работы, предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. Но вопрос наказания – один из проблемных участков работы.

Из-за отсутствия должного взаимодействия уполномоченных органов многие материалы, поступающие от ЧСИ в органы внутренних дел, возвращаются или прекращаются, не доходя до суда. Более того, бывает, что дело открывают, вызывают должника, он оплачивает какую-то небольшую сумму, и дело закрывается. К примеру, долг может быть 1 млн тенге, а должник вносит 10-20 тыс. тенге и дело «ломается». Есть небольшая статистика. За 2021 год судебными исполнителями было направлено 3434 материала в полицию для возбуждения дел. Из них к уголовной ответственность привлечены только 114 лиц, или около 5%. Айдос Иманбаев

Эксперт добавил, что суды чаще всего назначают наказание в виде ограничения свободы или привлечения к общественным работам. Лишение свободы применяется крайне редко. Что касается общественных работ, то их организация возложена на акиматы, но проблема в том, что они бесплатны. То есть от такого наказания ребенку легче не становится. Для решения этой проблемы ЧСИ предлагают внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс и предусмотреть, чтобы эти работы выполнялись осужденными на платной основе. А деньги будут идти в счет погашения задолженности по алиментам.

Всем известны случаи, когда отдельные алиментщики находят не совсем официальную работу у родственника или друга-ИП, формально устраиваются и «рисуют» минимальную заработную плату. На бумаге должник работает сантехником, но разъезжает на дорогой машине. И по закону он прав. Также нередко должники используют чужие банковские карты. Карта может принадлежать родственнику. Многие из нас, наверняка, сталкивались с ситуацией, когда в такси при оплате водитель-мужчина указывает номер для перевода, а в приложении выходит женское имя. Айдос Иманбаев

Международный опыт

По словам руководителя учебного центра Республиканской палаты ЧСИ, во многих странах мира существует проблема выплат алиментов, в том числе в Европе и США. В отдельных случаях предусматривается уголовная ответственность в отношении неплательщиков. В среднем, по миру такая санкция предусматривает до трех лет лишения свободы, в Казахстане максимальный срок наказания – до двух лет.

Какие есть меры и инструменты, которые способствуют выплате алиментов? Если посмотреть международный опыт, во Франции или Австрии одним из условий бракоразводного процесса является предоставление бывшими супругами соглашения об уплате алиментов. Чтобы развестись, они приносят в суд соглашение, где указывается, что они разошлись и по утвержденному документу мужчина будет платить алименты в определенной сумме. В Италии невозможно повторно вступить в брак без предоставления подобного соглашения. Это также стимулирует бывших супругов договариваться. Айдос Иманбаев

Другой пример, который способствует снижению напряженности в этом вопросе, это применение института совместной опеки над ребенком обоими родителями после развода. Об этом институте мало говорят, но в некоторых европейских странах, а именно в Германии и Испании, такая практика широко используется, отмечает Иманбаев. То есть между родителями устанавливается график равного проживания с детьми. Опыт был основан на выводах ученых, которые доказали, что именно такой механизм обеспечивает максимально комфортное преимущество для детской психики.

Что можно сделать у нас, чтобы уменьшилось количество должников по алиментам? Здесь нужно принимать превентивные меры. То есть заниматься профилактикой разводов. Алименты – это уже крайний этап. Можно на упреждение работу проводить. В целом, работы определенные ведутся со стороны государства, но они недостаточны. Есть совместные с акиматами и профильными министерствами приказы, однако это не системное решение проблем. Глава учебного центра Республиканской палаты ЧСИ

Один из вариантов, который предлагает эксперт — изменение размера алиментов. Стоит отметить, что действующая система взыскания алиментов в долевом соотношении к заработной плате действует с 1936 года. В те времена заработная плата советских граждан не так сильно отличалась между собой. Плюс, заработную плату человек не мог начислить себе сам, установив минимальный порог.

Решение этого вопроса видится руководителю учебного центра Республиканской палаты ЧСИ в законодательном уровне закрепления минимального размера алиментов с доходов, но не ниже определенного порога прожиточного минимума. Прожиточный минимум сейчас составляет около 36 тыс. тенге. При установлении минимального порога, например, не ниже 70% от этой суммы, один ребенок мог бы ежемесячно получать минимум 25 тыс. тенге, сейчас же он может рассчитывать только на 13 тыс. (если у должника минимальная зарплата). Такая система уже действует в Украине, Азербайджане, Узбекистане.

Более того, в некоторых странах минимальный размер привязан к возрасту и потребностям ребенка. Чем старше ребенок, тем больше он получает. В частности, в Швеции, Норвегии и Латвии. Ребенок ведь растет, и ему уже нужна другая одежда, больше питания, дополнительные курсы и так далее. Поэтому, возможно, привязка также должна быть к возрасту и потребностям ребенка. Конечно, только одной такой мерой решить вопрос не получится, но, приняв этот новый опыт, можно было бы далее проанализировать и менять ситуацию. Айдос Иманбаев

Отложенный платеж

Руководитель учебного центра Республиканской палаты частных судебных исполнителей объясняет, что в большинстве своем казахстанцы не против платить алименты. Тем более, что сегодня это можно сделать дистанционно, если человек по каким-либо причинам не хочет встречаться с бывшим супругом или супругой. Должник может обратиться к судебному исполнителю, взять его реквизиты или реквизиты взыскателя и перечислять деньги.

Айдос Иманбаев встречался в своей практике со случаями, когда не было суда по определению алиментов, не было досудебного урегулирования и мужчина сам добровольно исполнял свою родительскую обязанность. Оплачивал, например, кружки для ребенка и покупал новую одежду, но не сохранял чеки, квитанции. А бывшая супруга впоследствии подавала в суд для взыскания алиментов.

По действующему законодательству подать на алименты возможно в любой момент, даже через несколько лет после развода. Суд, в свою очередь, может удовлетворить иск по взысканию алиментов только за три последних года, если установит, что до обращения в суд взыскателем принимались меры к получению алиментов и должник уклонился от их уплаты. К сожалению, в этом плане добросовестный отец детей не совсем защищен в действующем законодательстве. Айдос Иманбаев

Один из вариантов – оформление между бывшими супругами соглашения у нотариуса в рамках досудебного урегулирования. Условия прописываются сторонами самостоятельно. В каком размере, куда будут оплачиваться алименты, а нотариус их заверяет.

Также в законодательстве РК имеется норма, которая позволяет в судебном порядке взыскивать алименты от дедушки и бабушки ребенка (ст. 152 Кодекса о браке (супружестве) и семье). Она предусматривает возможность взыскать средства, если должник не выплачивает алименты ребенку. На практике норма действует, и есть ряд судебных актов, где алименты были взысканы от бабушки или дедушки, сообщил Айдос Иманбаев.

Неплательщики – не только мужчины

Также немало женщин, которые задолжали своим детям. Согласно статданным, на исполнении у ЧСИ находится 277 341 документ в отношении мужчин и 7106 в отношении женщин, являющихся должниками по алиментам. В каких случаях женщина должна платить алименты? Если дети или один ребенок остается с отцом, тогда уже не мужчина, а, наоборот, мать детей обязана платить алименты. Такое тоже бывает. Есть и такие случаи, когда мать уходит из семьи или начинает аморальный образ жизни. Выходит замуж за кого-то другого и оставляет детей на бывшего мужа. В этих случаях отец сам занимается воспитанием детей. Айдос Иманбаев

По словам эксперта, встречались в его практике и моменты, когда женщины уклонялись от выплаты алиментов. Например, в Костанайской области был приговор в отношении женщины-должника, суд приговорил ее к ограничению свободы на один год.