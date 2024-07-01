В Минюсте придумали, как выявить должников по алиментам

Официальный представитель Министерства юстиции Талгат Уали 1 июля 2024 года рассказал, как в Казахстане будут выявлять должников по алиментам, сообщает Zakon.kz.

Он подробно поведал о планах совершенствовать меры по взысканию алиментов.

"Ведется работа по расширению технической возможности "Автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства" (АИС ОИП) в части интеграции с информационными системами для получения сведений по иным доходам должников, работающих через сайты-агрегаторы "Яндекс", inDriver", – сообщил он.

Одновременно проводится анализ возможности установления иных источников доходов и их использования для взыскания задолженностей. Речь идет о доходах, полученных от электронных кошельков, букмекерских компаний, биржевой торговли ценными бумагами, операций с криптовалютой, дропшиппинга или сетевого маркетинга.



"Проводятся работы по использованию данных Цифровой карты семьи для дальнейшего взыскания задолженностей по алиментам. Цифровая карта семьи интегрирована с аналитической системой Smart Data Ukimet, через которую доступны базы данных государственных органов, где содержится различная информация, такая как уровень дохода, наличие движимого и недвижимого имущества, состав семьи, наличие кредитов и так далее. В связи с чем Минюстом прорабатывается вопрос интеграции АИС ОИП с информационной системой Министерства труда и социальной защиты населения", – подчеркнул Талгат Уали.

Это, по его словам, позволит получать необходимые сведения о должниках, в особенности по их социальному статусу, в том числе позволит автоматизировать имеющуюся процедуру трудоустройства должника и выявить возможное занижение заработной платы должников.



1 июля 2024 года официальный представитель Минюста Талгат Уали рассказал, сколько денег задолжали казахстанцы своим детям по алиментам.

