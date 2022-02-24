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Законодательство РК
12:27 24.02.2022

Снизятся ли цены на казахстанские автомобили, рассказали в МИИР РК

автомобили, город, улицы Фото: Zakon.kz
Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, стоит ли ожидать снижения цен на отечественные автомобили после пересмотра ставок на утильсбор, передает корреспондент Zakon.kz.
Поскольку на отечественную автомобильную технику утильсбор не действовал, как было, так и останется. Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев

Иная ситуация на импортные автомобили.

А вот на импортные – очень ждем, что будет обратная реакция (снижение цен на иномарки в автосалонах. – Прим. ред.) от импортеров, от дилеров. Поэтому просим, чтобы общественность и журналисты тоже поинтересовались у дилеров: какая сейчас цена, какая была в феврале цена, насколько поднялась в феврале и снизят ли на сумму снижения утильсбора или нет? Марат Карабаев
Мадина Мамырханова
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