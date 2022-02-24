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12:30 24.02.2022

Сархат Бейсенова обратилась к астанчанам перед праздниками

Сархат Бейсенова Фото: gov.kz
Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова обратилась к жителям города, передает корреспондент Zakon.kz.
Практика показывает, что после каждого праздника эпидемиологическая ситуация ухудшается в связи с увеличением социальных контактов, пренебрежением карантинных мер. Поэтому призываю в предверии праздничных дней не забывать о простых мерах безопасности. Мартовские праздники не должны привести к ухудшению эпидемиологической ситуации и росту заболеваемости коронавирусной инфекцией, и это напрямую зависит от нашего с вами отношения к мерам профилактики. Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова

По ее словам, несмотря на снижение показателей заболеваемости по коронавирусной инфекции и смягчение карантинных мер в городе, коронавирус продолжает циркулировать и подвергается мутациям. По результатам последнего проведенного секвенирования в столице с января доминирует «омикрон-штамм», наряду с ним в 29,4% случаев «дельта-штамм», который вызывает наиболее тяжелые формы течения заболевания с высокой летальностью.

Единственной защитой от COVID-19 является вакцинация. И на сегодня в столице охват населения первым компонентом вакцины составил 71,5 %,  двумя компонентами - 67,3 % от подлежащего населения. Сархат Бейсенова

Напомним, с 21 февраля Нур-Султан находится в «зеленой» зоне по темпам распространения коронавируса.

Тамила Языкова
Дельта-штамм Омикрон-штамм Бейсенова Сархат Нур-Султан
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