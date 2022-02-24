Казахстанцев эвакуируют из Украины

По данным Министерства иностранных дел, граждане Казахстана, находящиеся в Украине, могут обращаться в Посольство РК по адресу: г. Киев, ул. Ильенко, д. 26, и по телефонам «горячей линии»: +38 (067) 347 04 08 (WhatsApp, Viber), +38 (044) 483 15 96, +38 (044) 489 18 58.

Наши соотечественники также могут обращаться в офисы почетных консулов РК, расположенных в городах Харьков (консульский округ охватывает Харьковскую, Сумскую и Полтавскую области), Львов (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновецкая и Львовская области), Одесса (Николаевская, Херсонская и Одесская области) и Днепр (Днепропетровская область), – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел РК открыта «горячая линия» для обращения наших граждан по телефону +7 (7172) 72-06-06.