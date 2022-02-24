11:13 24.02.2022
В Казахстане запущена горячая линия из-за приостановки полетов из/в Украину
Фото: pxhere.com
В Казахстане запущена горячая линия в связи с приостановкой полетов из/в Украину, передает Zakon.kz.
В связи с приостановкой полетов из/в Украину для консультации авиапассажиров на базе АО «Авиационная администрация Казахстана» запущена работа телефонов горячей линии: +77172798213, +77172798215. Комитет гражданской авиации МИИР РК
График работы колл-центра до 5 марта: ежедневно с 9:00 до 18:30.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Новость по теме