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11:13 24.02.2022

В Казахстане запущена горячая линия из-за приостановки полетов из/в Украину

телефон в руках Фото: pxhere.com
В Казахстане запущена горячая линия в связи с приостановкой полетов из/в Украину, передает Zakon.kz.
В связи с приостановкой полетов из/в Украину для консультации авиапассажиров на базе АО «Авиационная администрация Казахстана» запущена работа телефонов горячей линии: +77172798213, +77172798215. Комитет гражданской авиации МИИР РК

График работы колл-центра до 5 марта: ежедневно с 9:00 до 18:30.

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