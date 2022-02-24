Ситуация в Украине: пресс-секретарь Токаева даст интервью

Берик Уали расскажет о ситуации в России и Украине на республиканском телеканале в 20:30.

24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Берик Уали ответит на вопросы о позиции Казахстана по данному вопросу, а также о событиях января, – отмечено в сообщении Qazaqstan.tv.