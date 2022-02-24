13:36 24.02.2022
Ситуация в Украине: пресс-секретарь Токаева даст интервью
Фото: akorda.kz
Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали выступит с эксклюзивным интервью на телеканале Qazaqstan, сообщает Zakonz.kz.
Берик Уали расскажет о ситуации в России и Украине на республиканском телеканале в 20:30.
24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в Донбассе.
Берик Уали ответит на вопросы о позиции Казахстана по данному вопросу, а также о событиях января, – отмечено в сообщении Qazaqstan.tv.