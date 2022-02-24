Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:36 24.02.2022

Ситуация в Украине: пресс-секретарь Токаева даст интервью

выступление на телеканале Фото: akorda.kz
Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали выступит с эксклюзивным интервью на телеканале Qazaqstan, сообщает Zakonz.kz.

Берик Уали расскажет о ситуации в России и Украине на республиканском телеканале в 20:30.

24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Берик Уали ответит на вопросы о позиции Казахстана по данному вопросу, а также о событиях января, – отмечено в сообщении Qazaqstan.tv.

Анастасия Московчук
Ситуация в Украине Казахстан Украина
Ставка утильсбора на автотранспорт и сельхозтехнику будет снижена на 50%
23.02.2022
В МВД прокомментировали информацию об отставке Ерлана Тургумбаева
23.02.2022
Задержан экс-заместитель председателя КНБ РК Марат Осипов
23.02.2022
Криптовалютой пользоваться запрещено – ДУМК
23.02.2022
По делу финпирамид Mudarabah Capital и Astex задержан еще один подозреваемый
23.02.2022
Главная Топ LIVE Все