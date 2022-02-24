14:36 24.02.2022
Новую песню для Кудайбергена написали Крутой и Николаев
Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music
Российский композитор Игорь Крутой и музыкант Игорь Николаев записали новую песню «О’кей» для Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.
Крутой опубликовал кадры с записи новой песни на странице в Instagram.
Близится час премьеры нашей с Игорем Николаевым песни в исполнении Димаша! Уже сделана аранжировка и записан вокал. Клип снят в Питере, – говорится в сообщении продюсера.
Игорь Николаев также в соцсетях рассказал о премьере песни.
Наш многолетний творческий тандем с моим другом и соавтором Игорем Крутым выпускает новую песню в исполнении яркого, харизматичного Димаша. Песня называется «О’кей». Это наш сюрприз для поклонниц этого замечательного артиста, и не только!) Премьера состоится накануне чудесного женского праздника 8 Марта! – уточнил музыкант.
Стоит отметить, что это не первая совместная работа артистов.
Ранее для Димаша Крутой и Николаев уже написали песню – она назвалась «Я скучаю по тебе».