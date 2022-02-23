Кудайберген, Пресняков и Агутин: фото артистов порадовало фанатов

Судьбоносная встреча, – гласит подпись к публикации.

Комментаторы сразу же предположили, что фото говорит о совместных творческих планах.

Будет совместная с Димашем песня? Это было бы круто!!!

Наверное, будет что-то очень классное!!!!

Ого!!! Что же это будет!!!! А это будет огонь.

Володя, вы с моим любимым исполнителем Димашиком! Вот удивили, так удивили! И обрадовали! Надеюсь, что-то «сотворили» такой замечательной компанией? Жду-жду! Просто нет слов от счастья видеть это фото, – отметили фанаты.

Не обошлось и без критики. Многие решили сообщить артистам, что им не идут бороды.

Впрочем, большинство с восторгом отреагировали на трио.

Какие же вы классные все! Люблю!

Трое лучших!

Три танкиста, три веселых друга!

Три богатыря нашей эстрады! Удачи вам!

Круто, Володя! Димаш так же скромен, как батыр. Мне это в нем нравится, – добавили пользователи.