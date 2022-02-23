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11:25 23.02.2022

Кудайберген, Пресняков и Агутин: фото артистов порадовало фанатов

совместное фото Фото: instagram.com/presnyakovvladimir
Российский эстрадный певец Владимир Пресняков на странице в Instagram опубликовал совместное фото с Димашем Кудайбергеном и Леонидом Агутиным, сообщает Zakon.kz.
Судьбоносная встреча, – гласит подпись к публикации.

Комментаторы сразу же предположили, что фото говорит о совместных творческих планах.

  • Будет совместная с Димашем песня? Это было бы круто!!!

  • Наверное, будет что-то очень классное!!!!

  • Ого!!! Что же это будет!!!! А это будет огонь.

  • Володя, вы с моим любимым исполнителем Димашиком! Вот удивили, так удивили! И обрадовали! Надеюсь, что-то «сотворили» такой замечательной компанией? Жду-жду! Просто нет слов от счастья видеть это фото, – отметили фанаты.

Не обошлось и без критики. Многие решили сообщить артистам, что им не идут бороды.

Впрочем, большинство с восторгом отреагировали на трио.

  • Какие же вы классные все! Люблю!

  • Трое лучших!

  • Три танкиста, три веселых друга!

  • Три богатыря нашей эстрады! Удачи вам!

  • Круто, Володя! Димаш так же скромен, как батыр. Мне это в нем нравится, – добавили пользователи.

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