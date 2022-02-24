14:54 24.02.2022
В МИД рассказали, сколько казахстанцев находятся в Украине
Фото: unsplash
В Министерстве иностранных дел Казахстана назвали количество казахстанцев, которые в настоящее время находятся на территории Украины. Но отметили, что цифры могут меняться, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, на текущий момент на временном консульском учете состоит 517 человек (сотрудники посольства и члены их семей, студенты, представители бизнеса). Также на постоянном консульском учете состоит 1113 человек.
Но цифры могут меняться. Сейчас идет сбор информации о тех, кто хочет эвакуироваться, – добавили в пресс-службе.
Напомним, что из-за происходящего на территории Украины посольство Республики Казахстан в Киеве обеспечивает эвакуацию казахстанцев.
Граждане Казахстана, находящиеся в Украине, могут обращаться в посольство РК по адресу: г. Киев, ул. Ильенко, д. 26. Телефоны «горячей линии»: +38 (067) 347 04 08 (WhatsApp, Viber), +38 (044) 483 15 96, +38 (044) 489 18 58.