В МИД рассказали, сколько казахстанцев находятся в Украине

По данным ведомства, на текущий момент на временном консульском учете состоит 517 человек (сотрудники посольства и члены их семей, студенты, представители бизнеса). Также на постоянном консульском учете состоит 1113 человек.

Но цифры могут меняться. Сейчас идет сбор информации о тех, кто хочет эвакуироваться, – добавили в пресс-службе.

Напомним, что из-за происходящего на территории Украины посольство Республики Казахстан в Киеве обеспечивает эвакуацию казахстанцев.