Финансовая пирамида: привлекать к уголовной или административной ответственности

Финансовые пирамиды отличаются многообразием форм и способов маскировки.

Ущерб, причиняемый как экономической безопасности человека, так и государству в целом, масштабен. Вопрос настолько важный, что по этой теме Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре было проведено межведомственное научное исследование и выявлен ряд проблем по правовому обеспечению предупреждения финансовых пирамид, практике его применения, а также разработаны предложения по их устранению.

Например, на практике возникают вопросы при установлении обязательных признаков создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой (ст. 217 УК). При расследовании таких преступлений зачастую виновность подозреваемого доказывается через наличие преступного умысла на мошенничество или иные виды хищения. Тогда как пирамида разрастается, вовлекая все больше денег и имущества граждан в преступную схему.

Обязательным признаком мошенничества является такое общественно опасное последствие, как материальный ущерб и обман или злоупотребление доверием. А финансовая пирамида может работать открыто, не скрывая от вкладчиков свою сущность, иногда даже предупреждая, что деньги могут не вернуть. По такой схеме, например, осуществляло свою деятельность так называемое сообщество МММ-2012. Кроме того, при создании финансовой пирамиды не обязательно причинение материального вреда.

Является ли организация финансовой пирамидой – главный вопрос досудебного расследования. Виновность ее создателя определяется судебно-экономической экспертизой. Здесь важно установить, перераспределяются ли активы одних участников для обогащения других, без использования привлеченных средств на реальную предпринимательскую деятельность, или нет.

Таким образом, извлечение дохода организатором пирамиды не должно являться обязательным условием его привлечения к уголовной ответственности. Сам факт создания им финансовой пирамиды следует признать оконченным преступлением, за которое лицо подлежит уголовной ответственности по ст. 217 УК.

Но если организатор или руководитель финансовой пирамиды использовал незначительную часть привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, якобы обеспечивающую принятые обязательства, то оснований для привлечения его к уголовной ответственности может не быть. К примеру, направив лишь 1% привлеченных средств на приобретение акций, он может оставшиеся 99% перераспределять между последующими участниками для их обогащения за счет взносов предыдущих.

Без предпринимательской деятельности исполнить принятые обязательства будет весьма проблематично. Для этого нужно будет привлечь новых вкладчиков, а это создаст новые, заведомо неисполнимые и ничем не обеспеченные обязательства и может привести даже к невозврату средств. А это и есть типичная пирамида.

Для того, чтобы повысить эффективность противодействия финансовым пирамидам на стадии их создания и исключить различное толкование применяемых терминов, авторский коллектив исследования предложил поправки в ст. 217 УК, которые уже поддержаны Межведомственной рабочей группой по мониторингу и обобщению практики применения УК и УПК.

Помимо этого, предлагается установить административную ответственность за рекламу, заключающуюся в призыве физических лиц получить прибыль или выгоду за счет вовлечения других в деятельность данного предприятия или покупку товаров этого предприятия. В настоящее время такая рекламная деятельность запрещена законом «О рекламе», но ответственность за нарушение данного запрета не предусмотрена. Значит, нужно дополнить ст. 455 Кодекса об административных правонарушениях соответствующей охранительной нормой.

Сейчас к уголовной ответственности привлекаются только организаторы или руководители финансовой пирамиды или ее структурного подразделения.

Мы считаем, что необходимо установить административную ответственность за привлечение имущества и вовлечение граждан в финансовую пирамиду. Тогда можно будет привлекать к ответственности тех, кто не связан с организаторской или руководящей деятельностью в пирамиде, но при условии, что на момент совершения деяния это действительно была финансовая пирамида, и человек знал, чем она занимается.

Кроме того, для своевременного прекращения деятельности финансовой пирамиды необходимо оперативно признавать ее таковой в гражданско-судебном порядке.

Опасность причинения вреда в будущем (ст. 918 ГК) может быть основанием к иску о запрещении действий, создающих такую опасность. Поэтому уполномоченные органы должны оперативно добиваться признания организации таковой и запрещения ее деятельности. Это расширит меры ограничения подобной незаконной деятельности и послужит хорошим аргументом для граждан не доверять таким организациям и в целом более эффективно противостоять деятельности финансовых пирамид и их рекламе. Но для этого, по нашему мнению, нужно создать единый уполномоченный координирующий орган, так как сейчас уголовные дела по финансовым пирамидам расследуют три правоохранительных органа – органы внутренних дел, Агентство финансового мониторинга и Антикоррупционная служба.