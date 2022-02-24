Сбил студентку и скрылся — подозреваемый задержан полицией

Проведя детальное изучение данного происшествия, сотрудники батальона патрульной полиции Управления Семея установили и задержали 19-летнего водителя транспортного средства ВАЗ-2115, который на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 20-летнюю студентку. Он посадил девушку в машину, стал ее расспрашивать, все ли хорошо, дал денег, свой номер телефона и попросил, чтобы пострадавшая к нему обязательно обратилась, если у нее что-то заболит. По словам водителя, он также пообещал пострадавшей оплатить лечение.

Ранее от очевидца аварии на пульт «102» поступило сообщение, что водителем совершен наезд на несовершеннолетнюю девочку, примерный возраст которой – 12-13 лет. Дорожный инцидент произошел 22 февраля на нерегулируемом пешеходном переходе в районе ТД «Радуга». В тот же день данный факт зарегистрирован в установленном порядке в Затонском отделе полиции УП Семея.

Установлено, что девушка в медицинские учреждения не обращалась, претензий по данному факту в отношении водителя не имеет.

Как сообщили в Департаменте полиции ВКО, водитель будет наказан за нарушение ПДД.

24 февраля в отношении установленного 19-летнего водителя автомашины марки ВАЗ-2115 составлен административный протокол по ст. 600 ч. 1 КоАП РК, за невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам по улице Кабылбаева. Пресс-служба ДП ВКО

Отмечается, что за данное нарушение предусмотрен штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.